İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, “Her yıl 50 gencimizi iş sahibi yapacağız”

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan önümüzdeki dönemde kasabaya gençlik merkezi kazandırarak her yıl 50 gence iş istihdamı sağlayacaklarını söyledi.


Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, kasaba için hazırlamış olduğu projeler kapsamında gençlere iş istihdamı sağlayacaklarını ifade ederek her yıl 50 genci 5 yılsonunda ise kasabada 250 gence iş istihdamı sağlayacaklarını açıkladı. Karaaslan, “Allah nasip ederde önümüzdeki dönem icra süresinde yeniden bu icra makamında olursak size söz veriyorum gençlerimize kıymetli taş üzerine hem kurs hem üretim atölyesi oluşturacağım. Kapadokya bölgesinde bunu mali portresi 4 milyar dolardır. Yıkılan değirmen yerine yapılacak olan Gençlik Merkezinde gençleri değerli taş usta yetiştirme kursu açacağız. Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim ki her yıl 50 gencimize beş yılda 250 gencimize burada değerli taş ustası yetiştirme imkanı sağlayacağız. Herkesin iş yeri sahibi olmasını hedefliyoruz. İnşallah kendilerini yapan kendi üretimlerini yapan gençler yetiştireceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.