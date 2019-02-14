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Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, NGC Başkanı Ekici'yi ziyaret etti

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici’yi ziyaret etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici'yi ziyaret etti.


Uçhisar Belediye Başkanı ve MHP belediye başkan adayı Ali Karaaslan, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici'yi ziyaret ederek bir süre görüştü. Belediye hizmetleri ve seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Karaaslan, Nevşehir basınına teşekkür etti.


Kapadokya bölgesinin tanıtımına basın mensuplarının büyük katkı sağladığını kaydeden Karaaslan, yapılacak hizmetler konusunda da basının yol gösterici olduğunu aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici de Karaaslan'a teşekkür etti. Basının önemini anlatan Ekici, basının her sektörle paydaş olduğunu ve olmazsa olmaz olduğunu belirtti. Tüm belediyelerin hizmetlerini vatandaşa duyurmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Ekici, bundan sonra da aynı duyarlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

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