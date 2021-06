Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'den ‘Babalar Günü' mesajı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü mesajında, Üstlendikleri sorumlulukların yanı sıra gösterdikleri hoşgörü, sevgi ve şefkatle aile bağlarının güçlenmesini, çocuklarda güven duygusu oluşmasını sağlayan babalar, toplumsal yapımızın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır dedi. Süslü, “Tecrübeleriyle bize yol gösteren, imkânlarını bizim için seferber ederek önümüzü açan, bir ömür boyu maddi-manevi her türlü desteğini arkamızda hissettiğimiz babalarımıza, gereken saygıyı göstermeyi asla ihmal etmemeliyiz. Çocuklar da babalarının değerini bilmeli, saygı ve sevgide kusur etmemelidir. Bu gibi özel günler, babalarımıza sevgimizi yansıtmak için bir vesile olmalı, ancak onlara sevgi ve saygı duygularımızı yılın bir günü değil, her günü göstermeliyiz. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de " Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana-babaya güzellikle muâmele etmenizi emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında iken ihtiyarlığa ererlerse onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara güzel ve tatlı söz söyle " buyrulmuştur. Aile fertlerinin her birinin diğerine merhamet kanadını germesini temenni ediyorum. Bu anlamlı günün babalarımıza ilgimizi, sevgimizi, saygımızı yansıtmak için güzel bir vesile olduğunu düşünüyor, bütün babalara aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat diliyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.