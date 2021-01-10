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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yayımladığı mesajında: “Halkın, tarafsız, doğru, ilkeli ve eksiksiz haber akışıyla bilgilendirilmesi şeffaf ve demokratik toplum olmanın başlıca şartlarından biridir. Sosyal medya ve internet haberciliğinde yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte teknolojinin yakından takip edilmesi gereklidir ancak bu mecrada doğru ve tarafsız habercilik her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Halkımızın doğru ve tarafsız bilgilerle gelişmelerden haberdar edilmesi, bilinçli bir toplumun da vazgeçilmez şartıdır. Bu vesileyle Topluma haber aktarımını sağlamak adına gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla ve büyük bir özveri ile çalışan tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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