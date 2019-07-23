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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 24 Temmuz Basın bayramı mesajı yayımladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Gazeteciler ve Basın Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Süslü yayınladığı mesajda; "Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir basının, demokrasinin en etkili ölçütlerinden biridir. Basının özgür olmadığı bir ülkede demokratik bir düzenden, insan haklarından ve sosyal gelişmişlikten söz edilemez.


“Özgür ve bağımsız basın, özgür ve bağımsız toplumun garantisidir ancak basının özgürlüğü kadar objektifliği de toplumumuz için son derece faydalı ve önemlidir. Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak gelişen kitle iletişim araçlarıyla gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın, haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kültürel değerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluşturma gibi birçok işleve sahiptir. Basında sansür, basını bu temel işlevlerinden uzaklaştırır ve objektifliğini gölgeler. Bu çerçevede basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz Basın Bayramını ve Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor , gece - gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük özveriyle çalışan basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.

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