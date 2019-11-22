Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Cevizli esnafı ile bir araya geldi

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Cevizlibağ projesini yerinde incelemek üzere burada bulunan esnafları ziyaret etti. Cevizlibağ'da bulunan baraka dükkanların tahliyesinde sona yaklaşılırken yeni projenin 3 ay içerisinde tamamlanacağını esnaflara açıklayan Belediye Başkanı Osman Süslü, “ 40 yıldır ıslahı gündemde olan projemizi nihayet hayata geçiriyoruz. Yeni yapılacak olan iş yerleri hem esnaflarımıza hem de kasabamıza çok güzel sonuçlar verecek” dedi.