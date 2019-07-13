Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, “Kahramanlarımızı ve destanımızı unutmayacak, unutturmayacağız”

Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerin 15 Temmuz'da tarihin çöplüğüne atıldığını belirten Başkan Osman Süslü mesajında; “15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke savunması için alınmış silahlarla ve yine kamuya ait her türlü imkanı kullanmak suretiyle darbe girişiminde bulunmuştur. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hainler, dünya üzerinde gazi unvanına sahip tek meclisi olan TBMM'ye saldırmış, 249 yurttaşımızı şehit etmiş, ülkemize maddi ve manevi olarak büyük zarar vermişlerdir. Akıl ve vicdanlarını, karanlık bir zihniyete teslim eden bu güruh, milletimizin vicdanında en ağır şekilde mahkum edilmiştir. 15 Temmuz Darbe Girişimi kahraman halkımızı da sokaklara dökmüş ve Gazi halkımız demokrasisine, milli iradesine bağımsızlığına sahip çıkmıştır. O gün bugündür de halkımız ile beraber işimizin başında nöbetteyiz. Kahramanlarımızı ve destanımızı unutmayacak, unutturmayacağız. Onları unutmadığımız gibi FETÖ'cü hainleri ve işbirlikçilerini de unutmayacağız. Hiçbir düşmandan korkmuyoruz. Bayrağımız ve istiklalimiz uğruna her dem kurban olmaya hazırız. Şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize yüce Allah'tan şifalar diliyorum” dedi.