İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, “Mevlid Kandilimiz mübarek olsun”

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yayınladığı mesajında: “Mevlid Kandili, insanı insan yapan, bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.) doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Bu vesile ile Mevlid Kandili, hemşerilerime ve tüm İslam Alemine sevgi, rahmet, huzur ve barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz eder, saygılar sunarım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.