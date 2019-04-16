Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Turizm Haftası mesajı yayımladı

15-22 Nisan Dünya Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü şunları kaydetti;

“Turizm, ekonomik kalkınmaya çok büyük bir katkısı olan, tüm dünyada hızla gelişen ve genişleyen sektörlerin başında gelmektedir. Bilindiği üzere Kapadokya bölgemiz dört mevsim turizminin yaygın olduğu, Türkiye'nin en önemli kültür turizmi merkezlerindendir. Farklı kültürlerdeki insanların bir arada yaşadığı şehrimizde görülmeye değer nice doğa harikası mekânlar bulunmaktadır. Kapadokya; doğal, tarihi ve kültürel mirasa sahip Dünya'nın görülmesi gereken en gözde bölgesidir. Uçhisarımızı ve bölgemizi Dünya'ya tanıtıp turizm sektöründe istenilen bir seviyeye ulaştırmak, layık olduğu güzellik ve refah düzeyine yükseltmek amacıyla şehrimizde turizm sektöründe yer alan kişi ve kurumların güzel bir sezon geçirmeleri dileğiyle Turizm Haftasını kutluyorum.”