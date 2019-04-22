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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'den 23 Nisan mesajı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Süslü mesajında, “Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yürütülen istiklal mücadelemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, vatanımızın kurtarılması ve Cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle hedeflerine ulaşmıştır. Devletimizin temelleri atılırken 'Milli İrade' esas alınmıştır; bekası da 'Milli İrade' ile sağlanacaktır. Bugün ülkemizin her köşesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir heyecanla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktasıdır. 23 Nisan 1920, ülkemizi işgale teşebbüs edenlerin karşısında, Türk Milletinin vatanına sahip çıkmak gayretiyle Milli İradeyi hakim kıldığı gündür. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

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