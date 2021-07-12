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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'den Kurban Bayramı hediyesi

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’nün talimatlarıyla Kurban Bayramı öncesinde Uçhisar Kasabasında bütün hanelere, evlerinde yükleme yapılmak üzere ücretsiz olarak 20 ton su verilecek.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'nün talimatlarıyla Kurban Bayramı öncesinde Uçhisar Kasabasında bütün hanelere, evlerinde yükleme yapılmak üzere ücretsiz olarak 20 ton su verilecek.


Başkan Osman Süslü konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte artan su ihtiyacına yönelik olarak planladığımız bu çalışmayı bayram öncesinde tamamlamış olacağız. Normalleşme kapsamında daha rahat bir bayram geçireceğiz inşallah ama tedbiri elden bırakmayalım. Maske-mesafe-temizlik üçlüsüne uymaya devam edelim” ifadelerinde bulundu.

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