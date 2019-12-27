İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçhisar Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor

Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yağan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları başladı.


Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için cadde ve sokaklarda kala mücadele çalışmaları sabahın ilk saatleriyle başlarken çalışmaların gün boyu devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.