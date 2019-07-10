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Uçhisar Belediyesi Fransa-Cadaujac kardeş şehrini ağırladı

Fransa’nın Bordo Kentine bağlı Cadaujac Kasabası ile karşılıklı imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında Uçhisar Belediyesi Cadaujac heyetini ağırladı.

Fransa'nın Bordo Kentine bağlı Cadaujac Kasabası ile karşılıklı imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında Uçhisar Belediyesi Cadaujac heyetini ağırladı.


Cadaujac Belediye Başkan Yardımcısı Nathalie Rousseloti,Sınırsız Cadaujac Dernek Başkanı Alain Bloudeav,Dernek Sekreteri Jean Claude Murguet ve beraberindeki heyet Uçhisar Belediyesini ziyaret etti.


Uçhisar Belediye Başkan Vekili Hakkı Korucu, “Belediye Başkanımız Sayın Osman Süslü'nün yurt dışı görevi dolayısıyla kendisine vekalet etmekten onur duyar, Belde halkımızla beraber sizlere ev sahipliği ediyor olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.” Dedi.

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