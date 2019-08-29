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Uçhisar Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Uçhisar Belediyesi ekipleri, mevsimsel kaynaklı artan sinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.


Hava sıcaklıklarının ve yağışların olduğu bu dönemde karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerine tam zamanlı olarak devam eden belediye ekipleri, insan sağlığına uygun ve doğanın dengesini bozmayacak ilaçlar kullanıyor.


Ahır, çöp konteynırları başta olmak üzere başlatılan ilaçlama faaliyetleri ile vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak ve haşerelerle bulaşan hastalıkların önüne geçilmesi planlanıyor.

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