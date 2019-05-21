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Uçhisar Belediyesi yetimler ve aileler için iftar yemeği düzenledi

Uçhisar Belediyesi sponsorluğunda İHH İnsani Yardım Vakfı Nevşehir İl Temsilciliği tarafından yetim çocuklar ve ailelerine iftar programı düzenlendi.


Düzenlenen iftar yemeğine Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Osman Süslü, İHH İnsani Yardım Vakfı Nevşehir İl Temsilcisi Baki Öncel, Nevşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüsamettin Ellialtı, Nevşehir Ulusal Öğrenci Derneği (NUDER) Başkanı Faruk Kahriman, İHH ekibi ile gönüllü gençler, yetim çocuklar, aileleri ve hayırseverler katıldı.


Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, ” Böyle güzel bir organizasyonda bulunmak onur verici. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, vakfımıza ve gönüllülerimize kolaylıklar dilerim” dedi.

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