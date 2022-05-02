Uçhisar Belediyesi'nde bayramlaşma programı

Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Uçhisar Kasabasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, öğle namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Uçhisar Belediye Başkanlığı tarafından pandemi nedeniyle verilen aradan sonra bayramlaşma töreni yeniden gerçekleştirildi. Merkez camiinde öğle namazı sonrası başlayan program belediye binasında devam etti. Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Belediye Başkanı Osman Süslü, tüm İslam âleminin bayramını da kutladı. Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Süslü, "Bir kez daha Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar paylaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı müstesna günlerdir. Ramazan Bayramı da insanları birbirine yaklaştıran, akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı ve mübarek bir gün. Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nda da belediye olarak tüm ekiplerimiz ile kasaba halkımızın hizmetinde olacağız" dedi.

Bayramlaşma programı, Uçhisar Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara sunulan ikramlarla birlikte sona erdi.