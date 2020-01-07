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Uçhisar' da 2020 turizm sezonuna hazırlıklar devam ediyor

Uçhisar Derebağ-Cevizli Mevkiinde 2020 turizm sezonuna hareketli bir giriş yapmak üzere yapımı devam eden proje inşaatı gün geçtikçe şekilleniyor.


Uçhisar'ın turizm potansiyelini arttıracak olan Derebağ-Cevizli Projesinde, bölgenin zengin görsel ve doğal dokusuyla bütünleşen bir turizm merkezi haline gelmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, “Kapadokya bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uçhisar'ımız da turizm potansiyelinin artırılması konusunda 2020 yılı önemli bir yıl olacak. Bu konuda turizmci esnaflarımızla birlikte el ele vererek çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz" dedi.

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