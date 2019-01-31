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Uçhisar EMİT fuarında tanıtılıyor

İstanbul’da düzenlenen 23.

İstanbul'da düzenlenen 23. Uluslararası EMİT fuarına katılan Uçhisar Belediyesi standı fuara katılanlar tarafından büyük ilgi görüyor.


İstanbul'da başlayan 23. Uluslararası EMİT fuarına katılan Uçhisar Belediyesi tarafından Uçhisar'ın güzelliklerinin anlatıldığı broşürler ziyaretçilere verilirken fuara katılanların Uçhisar Belediyesi standına büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.


Uçhisar Belediyesi basın ve halkla ilişkiler sorumlusu Gizem Deli, “ Uçhisar Belediyesi olarak her yıl katılmış olduğumuz turizm fuarına bu yılda katılıyoruz. Uçhisar'ımızın güzelliklerini standımızı ziyaret eden misafirlerimize anlatıyoruz. Fuara katılanların Uçhisar Belediyesi'ne olan ilgisi bizleri son derece mutlu etti” dedi.

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