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Uçhisar Kalesi korona virüs öncesi ve sonrası objektiflere yansıdı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar kalesi ve etrafının korona virüs sessizliği objektiflere yansıdı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar kalesi ve etrafının korona virüs sessizliği objektiflere yansıdı.


Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi ve çevresinde bulunan otellerin korona virüs sessizliği objektiflere yansıdı. Korona virüs öncesinde Uçhisar Kalesi ve çevresinin kartpostallık görüntüler vermesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekerken korona virüs sonrasında ise Uçhisar Kalesi ve çevresinin adeta hayalet peribacası görüntü vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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