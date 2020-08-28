İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçhisar Kalesi'ni 8 ayda 65 bin 900 turist ziyaret etti

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’ni yılın ilk 8 ayında 65 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi'ni yılın ilk 8 ayında 65 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın en yüksek peribacası olma özelliğine sahip olan Uçhisar Kalesi'ni yılın ilk 8 ayında 65 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Korona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık bir buçuk ay boyunca ziyarete kapatılan Uçhisar Kalesi Haziran ayında yeniden ziyarete açılmasıyla birlikte turistlerin büyük ilgisi ile karşılaşırken yılsonuna kadar rakamın 100 bine ulaşması hedefleniyor.


Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü açıklamasında, “Kapadokya bölgemizin zirvesinde bulunan ve bölgeye hakim olan Uçhisar Kalemizi 8 aylık zaman diliminde 65 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Tabi ki biz bu rakamın daha üstlere çıkmasını arzu ederdik. Ama korona virüs ile mücadele kapsamında kalemize yaklaşık bir buçuk ay boyunca ziyaretçi kabul edemedik. Ama yılsonuna kadar ki hedefimiz Uçhisar Kalesi'ni en az 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesidir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.