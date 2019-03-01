İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçhisar'da dönemin son meclis toplantısı yapıldı

Dönemin son meclis toplantısı Uçhisar Belediyesi’nde Belediye Başkanı Ali Karaaslan önderliğinde gerçekleştirildi.

Dönemin son meclis toplantısı Uçhisar Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ali Karaaslan önderliğinde gerçekleştirildi.


Ali Karaaslan, başarılı ve verimli bir dönem geçirildiğini belirtirken, “Bu ekip beş yıllık süreçte yapılan her meclis toplantısında çok güzel ve büyük işlerin altına uyum içerisinde imza attık.” dedi.


Başkan Karaaslan her bir meclis üyesine tek tek teşekkür ederek plaketlerini taktim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.