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Uçhisar'da kaçak yapı yıkıldı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ın talimatlarıyla beldede 1.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ın talimatlarıyla beldede 1. Derece sit alanı arazilerine inşa edildiği tespit edilen kaçak yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi.


Birinci derece sit alanı araziler üzerine yapılan kaçak yapı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, ‘'Kasabamız sınırları içerisinde bulunan ve at çiftliği olarak kullanılan yapının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğümüzce kaçak olduğu tespit edilmiş, kaçak yapının yıkım işlemi belediye ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir“ dedi.

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