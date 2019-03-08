Uçhisar'da meydan projesi 5 ayda tamamlanacak

Uçhisar Belediyesi tarafından kasabada büyük bir eksikliği hissedilen meydan projesinin temeli törenle atıldı. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, törende yaptığı açıklamada temeli atılan meydan projesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı günü hizmete açılacağını söyledi. Karaaslan, “Uçhisarımızda meydan projemiz zorunluluk arz eden bir projeydi. Bu nedenle biz bu projenin yürütülmesi ve uygulanabilmesi için epeyce çaba sarf ettik. Dolayısıyla bu çabalarımız sonuç verdi. Bugün bu meydan projemizin temelini atacağız. Bu nedenle burada toplanmış ve bu seremoninin içinde gerçekleştireceğimiz programa şahitlik ediyoruz. Açık ve net bir şey ifade etmek isterim ki bugün temelini attığımız bu meydanın Allah nasip ederse 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da anahtarlarını müstecirlerimize teslim edeceğiz. Burada sizlerin şahitliğinde bu vaadi veriyorum. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Karaaslan'ın konuşmasının ardından meydan projesinin temeli dualar eşliğinde atıldı. Meydan projesine ilk çimentoyu Belediye Başkanı Karaaslan ve Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit attı.