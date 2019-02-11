Uçhisar'da sokak isimleri değişti

Nevşehir Valiliği'nin ve Belediye Meclisinin onayıyla sokak isimleri kasaba tarihine iz bırakmış isimlerle değiştirildi.

Yeni sokak isimleri tabelalarımız gece görüşü de olan reflektifli ve büyük yazıları sayesinde uzaktan rahatça algılanabilecek özelliktedir.

Belediye Başkanı Ali Karaaslan, “Rakamlarla tekrarlanan sokak isimlerimizi, kasabamızda yaşamış kişilerin isim, soy isim ve lakapları ile değiştirdik. Kasabamıza hayırlı olsun.”