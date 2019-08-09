İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçhisar'da yeni açılan su kuyusu şebeke hattına bağlandı

Uçhisar’da yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözümü için yoğun bir çaba gösteren belediye ekipleri, İnönü mevkiindeki sağlıklı ve yeterli su temini maksadıyla 210 metre derinlikte sondaj kuyusu açtı.

Uçhisar'da yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözümü için yoğun bir çaba gösteren belediye ekipleri, İnönü mevkiindeki sağlıklı ve yeterli su temini maksadıyla 210 metre derinlikte sondaj kuyusu açtı.


Çalışmalar sonucunda açılan kuyudan 18-22 litre/saniye debili su temin edilirken yapılan tahlil çalışmalarının ardından kuyudan sağlanan içme suyu çekilen 850 metre uzunluğundaki boru hatlarıyla Uçhisar'ın şebeke hattına bağlandı.


Başkan Süslü, “Kasaba halkımızın su sıkıntısı çekmemesi için su hattı çalışmalarımız hızla sürüyor. Çalışmalar sonucunda ulaştığımız sağlıklı içme suyumuz halkımıza hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.