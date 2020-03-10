UCLG-MEWA heyetinden Vali Aktaş ve Rektör Bağlı'ya ziyaret

Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

10-12 Mart 2020 tarihlerinde Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi yan etkinliği için Nevşehir'e gelen UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie ve Genel Sekreter Mehmet Duman, beraberlerinde Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Nevşehir'de gerçekleştirilecek olan toplantı hakkında Vali Aktaş'a bilgiler veren UCLG-MEWA heyeti daha sonra NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Kendilerine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer'in eşlik ettiği UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie ve Genel Sekreter Mehmet Duman'ı makamında ağırlayan Rektör Bağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Üniversite hakkında bilgi veren ve üniversite-şehir işbirliği kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Rektör Bağlı, bu kapsamda Nevşehir Belediyesi ile şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie ise, ülkelerin ve şehirlerin her alanda belirlenen hedeflere ulaşmasında üniversiteler ile yürütülen ikili işbirliklerin önemli olduğunu ifade etti. Saadie ayrıca Türkiye'ye karşı büyük bir dostluk ve sempati beslediklerini söyledi.

UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie ve Genel Sekreter Mehmet Duman ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda günün anısına kendilerine plaket takdiminde bulundu.