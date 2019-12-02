Uğur Arslan, Nevşehir'de kitap fuarına katıldı

Kitap Fuarı büyük ilgi görüyor. Özel bir AVM'de açılan fuarda birçok ünlü yazar Nevşehir'de hayranları ile buluşuyor.

Kitap Fuarı'nın hafta sonu konuğu ise ünlü Sunucu-Şair Uğur Arslan oldu. Burada kurulan stantta hayranları için kitaplarını imzalayan Arslan, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Fuarda yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan Arslan, daha sonra AVM içerisinde kurulan sahneye çıkarak sevilen şiirlerinden seslendirdi. Nevşehir'de olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Arslan, düzenlenen fuar ile kendisini hayranları ile buluşturan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti. Arslan, “Anadolu'da bu gibi fuarların düzenlenmesinden çok mutlu oluyorum. Hem gençlerin kitaplara olan ilgisini görmek hem de gerek televizyon başında bizleri izleyerek gerekse de kitaplarımızı okuyarak bizlere sevgi besleyen inşalarla bir araya gelmek çok güzel. Nevşehir'de bu denli güzel bir organizasyonu düzenleyen Nevşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum” diye konuştu.