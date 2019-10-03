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Ülkü Ocakları, Nevşehir Valisi Aktaş'ı ziyaret etti

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve Yönetim Kurulu üyeleri, Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve Yönetim Kurulu üyeleri, Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretçilerini makamında ağırlayan Vali İlhami Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti.


Ziyarette, teşkilatın faaliyetleriyle ilgili Vali Aktaş'a bilgi veren Başkan Ali Türker, kendilerini ve heyetini kabullerinden dolayı teşekkür etti.


Ziyarete Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu üyeleri Furkan Yeşilöz, Hasan Can Özbağcı, Mehmet Acer, Göktürk Varol ve Bilal Gedik te katıldı.

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