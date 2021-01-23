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Ülkü Ocakları, Uçhisar'da doğaya yem bıraktı

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde doğaya yem bırakıldı.


Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı Uçhisar belde teşkilatı üyeleri tarafından kasabada güvercinler için hazırlanan yemler farklı noktalara bırakıldı. Uçhisar beldesinde vatandaşlarından da büyük destek gören örnek çalışma sonrasında yüzlerce poşet yem doğada bulunan canlılar için bırakıldı.


Nevşehir Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada, bu tür faaliyetlerinde başta il merkezi olmak üzere, ilçe ve beldelerde de devam edeceği açıklandı.

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