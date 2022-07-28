Üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran on binlerce öğrencinin heyecan dolu süreçte doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Nevşehir Belediyesi harekete geçti. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile PEGEM Akademi & Kurs işbirliğinde 28 Temmuz Perşembe gününden itibaren öğrencilere uzman rehber ve eğitmenler eşliğinde ücretsiz rehberlik ve tercih hizmeti verilecek. Nevşehir Belediyesi - PEGEM Akademi Tercih Merkezi, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün faaliyetlerini sürdürdüğü Paşakonağı içerisinde 5 Ağustos 2022 Cumartesi gününe kadar açık olacak.

Hafta sonu da öğrencileri kabul edecek olan merkezde 10.00-17.00 saatleri arasında gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru yapabilmeleri için destek olunacak.