‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı' 9 Mayıs'ta NEVÜ'de

Anadolu Üniversiteler Birliği'ne üye Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından 9 Mayıs 2023 tarihinde NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde, devlet ve vakıf üniversitelerinin katılımlarıyla ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı' yapılacak.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, 16 devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinin katılımıyla NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'nın düzenleneceğini söyledi.

Aktekin, “Üniversitemizin de üyesi bulunduğu Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından, 26 Mayıs 2023 tarihine kadar 16 üniversitenin katıldığı ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları' düzenleniyor. Anadolu Üniversiteler Birliği'ne üye Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin katıldığı üniversite tanıtım ve tercih fuarının Nevşehir ayağını üniversitemiz öncülüğünde ve desteğinde, 09 Mayıs 2023 tarihinde üniversitemiz Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.

Üniversitemiz ve diğer üniversiteler alanında uzman personel eşliğinde, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde açacakları tanıtım stantlarını ziyaret edecek olan öğrencilere ve ailelerine, sahip oldukları bölüm ve programlar, üniversitelerce sunulan imkanlar, ulaşım ve barınma imkanları gibi birçok konuda bilgi verilecek.

Üniversite olarak ayrıca, 26 Mayıs 2023 tarihine kadar diğer şehirlerde düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları'na da katılarak, üniversitemizi daha fazla öğrencinin tercih etmesi için yerimizi alacağız” diye konuştu.