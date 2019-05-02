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Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Vakfı Genel Kurulu yapıldı

Nevşehir Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Vakfının Olağan Genel Kurul toplantısı, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.


Toplantıda gündem maddeleri gereği, açılış ve yoklamadan sonrası divana imza yetkisi verilmesinin ardından faaliyet raporu, denetim kurulu raporları okunarak, ibraz edildi, dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı tarafından vakıfla ilgili bilgiler verdikten sonra söz alan diğer üyeler ise vakıf çalışmaları hakkında görüşlerini beyan ettiler. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve üyeleri katıldı.

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