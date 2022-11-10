Üniversitede 'Cadılar Bayramı' partisinde kavga

Ahilik geleneğine bağlılığını her fırsatta vurgulayan Kapadokya Üniversitesi'nin Ürgüp'te bir otelde düzenlediği Cadılar (Halloween) Bayramı partisinde öğrenciler arasında çıkan kavgada yumruklar konuştu. Kapadokya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Komitesi tarafından pazartesi akşamı Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Perissia Hotel'de düzenlenen partide alkollü olduğu belirtilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci yaralanırken, olayı ayırmaya çalışan üniversitenin SKS Başkanı Yasemin Karabulut da kavganın ortasında kaldı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kavgada yaralanan öğrenciler ambulansla hastaneye gitmeyi red etti.

Milliyetçi ve muhafazakar bir duruş sergilemeye çalışan Kapadokya Üniversitesi'nin Halloween Party(Cadılar Bayramı) düzenlemesi ise tepkilere neden oldu. Cadı kılığına giren ve elbiselerine haç sembolü takan öğretim üyeleri de öğrencilerle birlikte eğlendi. Boynuna haç takıp beline zünnar bağlayan öğretim üyelerine tepki yağdı.

Edinilen bilgiye göre Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörü Arda Çakır'ın bilgisi dahilinde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde çıkan kavga Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı'dan gizlendi.