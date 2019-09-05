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Üniversiteler koordinasyon toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında üniversiteler arası koordinasyon toplantısı yapıldı.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen üniversiteler arası koordinasyon toplantısında önceki yapılan toplantıda alınan kararlar görüşülmesi ile başlayan toplantı bilgi alışverişi ve görüşlerin alınmasıyla devam etti.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer katıldı.

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