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Üniversitelerarası Hentbol 2. Lig müsabakalarında NEVÜ 2. Oldu

03-07 Aralık 2018 tarihleri arasında NEVÜ Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Hentbol 2.

03-07 Aralık 2018 tarihleri arasında NEVÜ Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Hentbol 2. Lig Müsabakaları'nda NEVÜ Hentbol Takımı kızlar ve erkekler kategorilerinde 2. oldu.


Turnuvaya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kız ve erkek takımlarının yanı sıra, her bir kategoride 5 takım olmak üzere toplamda 12 üniversite takımı katıldı. Kızlar kategorisinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi takımları yer alırken, erkek kategorisinde ise, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Konya Karatay Üniversitesi takımları katıldı.


NEVÜ hentbol takımı verdiği kıyasıya mücadele sonucunda kızlar ve erkekler kategorilerinde 2. oldu. Müsabakalardan başarı ile çıkan takımı makamında kabul eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı takıma teşekkür etti.


03-07 Aralık 2018 tarihleri arasında NEVÜ Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Hentbol 2. Lig Müsabakaları'nda ise sıralama şu şekilde oluştu:


KIZLAR


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi


Gaziantep Üniversitesi


ERKEKLER


Gaziantep Üniversitesi


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

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