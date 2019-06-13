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University of Derby Akademisyenlerinden Rektör Bağlı'ya ziyaret

İngiltere’nin önemli üniversiteleri arasında gösterilen University of Derby’den Erasmus anlaşması kapsamında (NEVÜ)’de bulunan Dr.

İngiltere'nin önemli üniversiteleri arasında gösterilen University of Derby'den Erasmus anlaşması kapsamında (NEVÜ)'de bulunan Dr. Thomas Hunt ve Dr. Ovidiu Bagdasar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti.


NEVÜ'de koordinasyonu sağlayan Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hayri Sarı ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanı Öğr. Gör. Neşen Ertuğrul eşliğinde Rektör Bağlı'yı ziyaret eden Dr. Thomas Hunt ve Dr. Ovidiu Bagdasar, Rektör Bağlı'ya şükranlarını dile getirdiler.


Ders verme hareketliliğinin yanında proje çalışmalarının yapılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, iki üniversite arasında yürütülen iş birliğini daha da güçlendirilebilecek görüşmelere yer verildi.


Ziyaret sonunda günün anlam ve önemine binaen University of Derby akademisyenleri Rektör Bağlı'ya üniversitenin formasını hediye ettiler.

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