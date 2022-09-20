Ünlü Müzik grubu Gripin Nevşehir'de

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri etkinliği çerçevesinde Türkiye'nin ünlü sanatçıları Nevşehirliler ile buluşacak. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek olan ilk konser 1 Ekim Cumartesi akşamı TÜİK Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Saat 20.30'da başlayacak olan konserde ünlü müzik grubu ‘Gripin' sahne alacak ve sevilen eserlerini Nevşehirliler için seslendirecek.