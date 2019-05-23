Ünlü Yazar ve oyuncu Şehirlioğlu, Nevşehir'de

Bu akşamki etkinliklerinin konuk sanatçılarının da katıldığı iftar programının ardından “Payitaht: Abdulhamid” dizisinde ‘Tahsin Paşa' karakterini canlandıran yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Nevşehirlilerle buluştu.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Etkinliklerine, birçok ünlü yazar, akademisyen sanatçı konuk olmayı sürdürüyor. Her akşam Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerin bu akşamki bölümünde yine Türkiye'nin yakından tanıdığı isimler Nevşehirlilerle buluştu.

Etkinliklerin iftar öncesi bölümünde yine çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

İftar saatinde ise yaklaşık 2 bin 500 kişi Nevşehir Belediyesi'nin hayırsever vatandaşların destekleri ile oluşturduğu iftar sofrasında buluştu. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da bulunduğu iftar sofrasında ilahi dinletisi eşliğinde iftar saatini bekleyen vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlarını açtı. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve hayırseverin yanı sıra Ramazan Etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'e gelen bir çok sanatçıda iftar programına katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

İftar sonrasında ise; sanatseverlerin yakından tanıdığı Yazar, Şair ve Radyo Programcısı Mehmet Ercan'ın yaptığı programda “Payitaht: Abdulhamid” dizisinde ‘Tahsin Paşa' karakterini canlandıran yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu konuk oldu.

Mehmet Ercan'ın okuduğu şiirler ve eşsiz sunumu ile renk kattığı programda sevilen sanatçı Ahmet İnce'de, seslendirdiği ilahilerle beğeni topladı.

AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar'ın da katıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, birlik, beraberlik, hoşgörü, muhabbet, bereket, dayanışma ve yardımlaşmanın vücut bulduğu, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek bu ayın maneviyatına uygun bir şekilde hazırladıkları etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Arı: “On bir ayın sultanı olan Ramazan ayına bir kere daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm İslam Alemi'nin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret zamanı olan Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. Rahmet ve bereket dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan ayını huzur ve mutlulukla geçirmeyi temenni ediyorum.” dedi.