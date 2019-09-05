İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ürgüp Bağ Bozumu festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Ürgüp’te düzenlenen 48.

Ürgüp'te düzenlenen 48.Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.


Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 1967 yılında ilki gerçekleştirilen bu yıl 48.Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Düzenlenen yürüyüşe Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Ürgüp Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ahmet Aydın, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.


Ürgüp yöresel halk oyunlarının gösterisinin yapılacağı alanda, 12 köy muhtarlığı stand açarak yöresel ürünlerini sergileneceği festivalde 3 bin bardak üzüm şırası ikram edilecek. 3 gün boyunca devam edecek olan festivalde akşamlar ise konserler düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.