İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Berat Kandilini kutladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Berat Kandili dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.


Başkan Aktürk mesajında, “Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandiline kavuşmanın manevi mutluluğu ve sevinci içindeyiz. Ürgüplü hemşerilerimin ve vatandaşlarımızın Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Berat Gecesi, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, hayrın, bereketin ve tüm güzelliklerin bol bol ihsan edildiği ulvi bir gecedir. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 salgını konusunda alınan tedbirlerin etkisiyle kısa sürede hayatın normal akışına dönmesine vesile olmasını, sağlıklı günlere kavuşmayı yüce Allah'tan diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.