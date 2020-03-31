İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk “Biz bize yeteriz” kampanyasına 3 maaş destek verdi

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiye’m” kampanyasına 3 maaş destek vererek katıldığını açıkladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiye'm” kampanyasına 3 maaş destek vererek katıldığını açıkladı.


Belediye olarak günlerdir yardım kampanyasının yerelde devam ettiğini belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “İlçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize hayırseverlerimizin de destekleriyle vefa sosyal destek grubumuz aracılığıyla yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bugün başlattığı milli Yardım Kampanyasına da vatandaşlarımızdan ricam az veya çok demeden gücü nispetinde destekte bulunmalarıdır. Tüm dünyada aynı salgın yaşanıyor fakat böylesine bir milli seferberlik eminim ki dünyada tektir. Bu da bizim paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğütleyen inancımızın, hayırseverlik üzerine kurulu medeniyetimizin mirası olmasından kaynaklıdır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.