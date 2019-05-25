Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, çalışma alanlarını inceledi

Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk, Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Aktürk, İhale edilmeyecek ve Ürgüp Belediyesi tarafından hizmet verecek Sebahat Toksöz Kültür Merkezi ve düğün salonunda yapılan çalışmaları inceledi. Ramazan ayı süresince yapılan tadilat çalışmalarının geldiği aşamayı inceleyen Aktürk, düğün salonunda yapılan çalışmaların ramazan bayramından sonra tamamlanacağını ifade ederek; "Hemşehrilerimin en mutlu günlerini geçireceği belediye düğün salonumuzu 1. etap çalışmalarla kullanılabilir hale getiriyoruz. Kış sezonunda inşallah daha kapsamlı bir tadilatla 2020 yazına hazırlayacağız" dedi. Vatandaşların yaz aylarında yoğun olarak kullandığı kentpark ve çevresinde de inceleme yapan Başkan Aktürk, Kentpark'taki büyük Türk Bayrağının direğindeki sorunun giderilerek ramazan bayramından sonra eski yerine dikilmesi talimatını verdi.

Düğün salonu ile kentparkı bütünlük kazandırarak sosyal bir tesis haline getirme düşüncelerinin olduğunun altını çizen Aktürk, "Sosyal tesislerimiz sadece düğünde değil, haftanın 7 günü ilçemiz halkına ve misafirlerimize hizmet verir hale gelecek. Bunlarla ilgili gerekli hazırlık ve araştırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.