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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, CoronaVac aşısı oldu

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk aynı zamanda eczacı olması nedeniyle korona virüs aşısı yaptırdı.


Nevşehir'de korona virüse karşı aşı çalışmalarının başlamasının ardından aynı zamanda eczacı olan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk Ürgüp Devlet Hastanesinde CoronaVac aşısını yaptırdı. Ürgüp Devlet Hastanesi'nde aşı olan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk "Eczacı bir sağlık çalışanı olarak ilk grupta aşımızı bugün Ürgüp Devlet Hastane'mizde yaptırdım. Tüm Ürgüplü hemşerilerime de takvime uygun bir şekilde aşılarını yaptırmalarını öneriyor, en kısa sürede bu salgını atlatacağımıza inanıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Hayırlı olsun” dedi.

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