Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk Dünya Konsey Üyeliğine seçildi

Ürgüp'ün adını uluslararası arenada duyurmak için mücadele ettiklerini söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk; UCLG-MEWA'nın Konya'da düzenlediği yönetim organlarının yenilendiği kongrede Dünya Konsey Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 3 yılda bir düzenlenen UCLG-MEWA Kongresi'nin açılışı Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 15 ülkeden belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin katıldığı programla gerçekleştirildi. UCLG-MEWA'nın Konya'da düzenlediği yönetim organlarının yenilendiği kongrede Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Dünya Konsey Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 25-27 Mayıs tarihlerinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA'nın Konya'da düzenlediği kongreye Nevşehir'i temsilen katılan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; "2022 - 25 Dönemi Dünya Konseyi ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmem nedeniyle UCLG-MEWA üye Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Masal kent Ürgüp'ümüzü ve Kapadokya Bölgemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edeceğimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" mesajını paylaştı.