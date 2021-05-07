Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, “Kadir Gecemiz mübarek olsun”

Ramazan ayının hazzının Kadir Gecesi ile zirveye taşındığını belirten Başkan Aktürk, “Ramazan ayının manevi anlamda en yoğun duygularla yaşandığı Kadir Gecesi'nin ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyor, milletimizin ve Ürgüplü hemşehrilerimin Kadir Gecelerini en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Mübarek gecelerin hoşgörü ortamının gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ni karşılamanın, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de, ''Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır'' mealindeki ayetle bu gecenin huzur ve esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir. Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi`nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm dualar diliyorum ki ailemiz, ilçemiz ve ülkemizin daha ileriye gitmesi ve huzuru adına kabul olur. İnsanlık olarak koronavirüs salgınından dolayı zor günler geçirdiğimiz bugünlerin atlatılması için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam âleminin Kadir Gecesini tebrik eder, bu gecenin birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize, insanlığın huzur, barış ve esenliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum”