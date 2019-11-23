Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi: ” Yarınlarımızın yetiştirilmesi görevini fedakârca üstelenen kıymetli öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm Öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum. Öğretmenlerimiz ülkemizin geleceği açısından çok büyük sorumluluk taşıyor ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. Öğretmenlerimizin çocuklarımızı bilgili, çalışkan ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek için üstlendikleri sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yerine getireceklerine olan inancımız tamdır. En zor şartlarda dahi, ülkenin her köşesine ulaşarak görevlerini aşkla yerine getiren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, tüm Öğretmenlerimize sağlıklı bir ömür diliyorum.”