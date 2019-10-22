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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk Türkiye Belediyeler Birliği Meclis toplantısına katıldı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’da düzenlenen toplantısına katıldı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'da düzenlenen toplantısına katıldı.


Toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Aktürk “ İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin'in katılımları ile Ankara'da gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısına katılım sağladık. Bu tür toplantılarda ilçemizi temsil ederek Ürgüp için kazanımlar elde etmeye devam ediyoruz.” Dedi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, açılış konuşmaları, 2020 bütçesinin görüşülmesi, 2020-2024 stratejik planın görüşülmesi, dilek ve temenniler ile tamamlandı.

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