Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk'ten 15 Temmuz mesajı

Baskan Mehmet Aktürk mesajında ; Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde, Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen inlerinde yıllarca sinsice bekleyen darbeci hain teröristler, Aziz şehitlerimizin canlarıyla ve kahraman gazilerimizin kanlarıyla, büyük ve onurlu mücadeleleri ile kurtardıkları kutsal vatan toprakları bir kez daha alçakça saldırıya uğramaktaydı. Düşmanına karşı vatan topraklarını savunmak ve milletinin canını korumak için alınmış Tankını, Uçağını, Helikopterini, Silahını ve mermisini kendi halkına karşı doğrultan ve kullanan hainler 15 Temmuz gecesi planlarını harekete geçirmişlerdi.

Türkiye'nin ayağındaki prangaları çözüp, söküp atmaya başlayan, istikrarlı yükselişini, adaletsizliğe, mazlumdan yana olan duruşunu hazmedemeyen, eskiden olduğu gibi bu ülkeyi "millete rağmen" yönetebileceklerini zanneden hainlerin unuttukları hesap edemedikleri bir şey vardı. Allah'a olan inancı ve teslimiyetiyle, direniş ruhuyla şehadete yürüyen, tarih sayfalarına bin yıllık destanlar yazmış, Aziz ve Asil Türk milleti. 251 vatandaşımızın şehit, 2193 vatandaşımızın gazi olduğu 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde tarife muhtaç olmayan ve toplumun hemen her kesiminden insanımızın cesareti ve teyakkuzu sayesinde bir kez daha tarih sayfalarında altın harflerle yazılmıştır 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyorum. Bu yolda aldıkları yaraları bir 'İstiklal Madalyası' gibi şerefle taşıyan gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.'" diye konuştu.