Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "19 Mayıs 1919'da başlayan kurtuluş mücadelemizin büyük zaferle noktalanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümünü kutlu olsun." dedi. Aktürk, “Bundan 96 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düsturu ile kurulan Cumhuriyetimiz; azmin kararlılığın, fedakârlığın, birlik ve beraberliğin ve egemenliğin sembolü olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, tüm Ürgüplü hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve Cumhuriyetin 96. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.