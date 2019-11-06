Ürgüp Belediye hizmet binası yenileniyor

Ürgüp Belediyesi'nde vatandaşlara daha kaliteli hizmet ulaştırılması için hizmet birimlerinin bulunduğu bina tadilata alındı.

Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında yetersiz hale gelen belediye hizmet binası yenilenerek vatandaşlara en iyi hizmetin ulaştırılması için günümüz şartlarına uygun hale getirilecek.

Engelli ve yaşlıların belediyeye erişiminin kolaylaştırılarak asansör yapılacak Ürgüp Belediye hizmet binası, tarihi kimliğine sadık kalınarak yeniden dizayn edilecek.

1990'lı yıllarda yapılan ve hizmet birimlerinin bulunduğu bölümlerde kapsamlı bir tadilata girilerek toplam 850 m'lik geniş ve modern bir yapıya kavuşacak.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti en hızlı ve kaliteli şekilde ulaştırabilmek için belediyemizin kurumsal yapısına fiziksel imkanlarımızı en iyi hale getirerek başladık. Engelsiz ve ulaşılabilir kent Ürgüp düşüncemizle belediye hizmet binamızın tadilatını başlattık. Çalışmalar tamamlandığında belediyemiz uzun yıllar vatandaşlarımıza sorunsuz bir şekilde hizmet edecek duruma gelecek.” Dedi.